В сети не раз сообщали о том, что китайская компания готовит новый Xiaomi Mi 10, но недавно появилось интересное сообщение.

Инсайдеры сообщили, что смартфон Xiaomi Mi 10 перезапустили с новым процессором Snapdragon 870.

В частности, сообщается, что аппарат будут выпускать еще один год, но в отличие от предшественника он получит лишь новый процессор Snapdragon 870.

Более того, источники информируют, что Xiaomi уже запустила полноценное производство Xiaomi Mi 10 с Snapdragon 870.

Отдельной презентации такой версии смартфона не ожидается, поэтому стоит ждать только пресс-релиза от компании. При этом сам производитель информацию пока никак не комментирует.