Смартфон Xiaomi Mi 10 перезапустили с новым процессором Snapdragon 87026.01.2021 19:13
В сети не раз сообщали о том, что китайская компания готовит новый Xiaomi Mi 10, но недавно появилось интересное сообщение.
Инсайдеры сообщили, что смартфон Xiaomi Mi 10 перезапустили с новым процессором Snapdragon 870.
В частности, сообщается, что аппарат будут выпускать еще один год, но в отличие от предшественника он получит лишь новый процессор Snapdragon 870.
Более того, источники информируют, что Xiaomi уже запустила полноценное производство Xiaomi Mi 10 с Snapdragon 870.
Отдельной презентации такой версии смартфона не ожидается, поэтому стоит ждать только пресс-релиза от компании. При этом сам производитель информацию пока никак не комментирует.
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