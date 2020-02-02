Смартфон Xiaomi Mi 10 могут представить уже 3 февраля

Однако данная дата не была объявлена официально, но на это указывает активность брендов Xiaomi и Redmi в китайской социальной сети.

Xiaomi Mi 10 могут представить 3 февраля, тогда как полноценный дебют возможно пройдет 10 февраля.

Дело в том, что вспышка коронавируса в Китае серьезно меняет планы почти всех производителей в связи с остановкой заводов, а соответственно и задержками в производстве.

К тому же массовые мероприятия отменены. Именно поэтому многие компании, которые запланировали презентацию новых устройств могут провести их только онлайн.

Судя по активности Xiaomi и намекам на презентацию, завтра либо рассекретят Xiaomi Mi 10, либо покажут какой-то тизер, в котором раскроют еще одну главную особенность аппарата.

Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.