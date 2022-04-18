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Смартфон Xiaomi Civi S может дебютировать в Китае 18 апреля

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Китайская компания анонсировала презентацию нового смартфона Xiaomi Civi S, опубликовав 17 апреля сообщение «увидимся завтра».

С другой стороны 18 апреля могут сообщить только дату презентации.

Смартфон Xiaomi Civi S может дебютировать в Китае 18 апреля и уже известно, какие изменения произойдут в модели. Когда первая версия этого смартфона вышла на рынок, то она получила звание самого тонкого и легкого в мире.

Второе поколение аппарата тоже будет компактным, и в целом существенных изменений не произойдет, а вот в техническом плане устройство будет немного лучше предшественника.

Среди технических характеристик сообщается о наличии изогнутого дисплея диагональю 6,55 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц,

Основная камера получит модули на 64, 8 и 2 Мп, а для селфи будет доступна камера на 32 Мп. Оперативной памяти в модели будет 8 или 12 ГБ, а встроенной – 128 или 256 ГБ.

За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4 500 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки. Операционная система — Android 12.

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