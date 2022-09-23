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Смартфон Xiaomi Civi 2 получит похожий на Dynamic Island вырез в экране

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Xiaomi всегда стремилась быть похожей на Apple, поэтому в смартфонах компании раньше встречалось много элементов, которые были скопированы с «яблочной» продукции.
В очередной новинке появится свой Dynamic Island, который впервые дебютировал на iPhone 14 Pro.
«Остров» в верхней части экрана будет выполнен в Xiaomi Civi 2. Презентация этой модели состоится 27 сентября.

В Сети уже есть «живые» фотографии аппарата, и как можно увидеть, задняя панель в смартфоне будет оригинальной.

С лицевой стороны реализован овальный вырез, за которым находится два 32 Мп сенсора фронтальной камеры.

Источник пишет, что одна камера получит обычный объектив, вторая — сверхширокоугольный.

В основной камере установили 50 Мп основной датчик. В основе Xiaomi Civi 2 лежит Snapdragon 7 Gen 1 объём памяти пока не раскрывается.

Смартфон Xiaomi Civi 2 получит похожий на Dynamic Island вырез в экране Смартфон Xiaomi Civi 2 получит похожий на Dynamic Island вырез в экране

Xiaomi Xiaomi Civi 2
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