Смартфон Xiaomi 14T Pro уже появился в базе данных IMEI

Xiaomi активно занимается разработкой новой серии смартфонов 14T, несмотря на недавний выпуск модели 13T Pro.

Согласно утечкам, 14T Pro может стать обновленной версией популярной модели Redmi K70 Ultra. Внедрение новых технологий и функций делают 14T Pro потенциально захватывающим новым продуктом.

Серия 13T не всегда полностью удовлетворяла потребности пользователей из-за отсутствия яркого экрана и быстрой зарядки. Однако серия 14T, по всей видимости, получит ряд серьезных изменений, а также новые функциональные возможности, чтобы удовлетворить требования пользователей.

Ожидается, что большие анонсы новых моделей состоятся в августе и сентябре. Смартфон Xiaomi 14T Pro уже зарегистрирован в базе данных IMEI с различными номерами моделей для глобальных и японских версий, что подразумевает его доступность в различных регионах, включая Японию.

Кроме того, для китайского рынка будет представлена модель, связанная с Redmi K70 Ultra. Интересно отметить, что Xiaomi 14T Pro имеет кодовое имя «rothko», аналогично Redmi K70 Ultra, пишет «Политаналитика«