Смартфон Xiaomi 14 Civi выйдет на глобальный рынок 12 июня

Xiaomi запустит свой новый смартфон 14 Civi в Индии 12 июня. Китайская компания уже анонсировала выход новинки на рынок, опубликовав тизер.

При этом пока компания не раскрыла подробности о технических характеристиках, но по слухам, 14 Civi может быть переименованной версией недавно выпущенного Civi 4 Pro в Китае.

Он представит более доступную версию в линейке Xiaomi 14 и будет конкурировать с OnePlus 12R и iQOO 12.

Ожидается, что 14 Civi будет иметь 6,55-дюймовый 1,5K AMOLED-дисплей с плавной частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства, возможно, будет мощный чипсет Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 для высокой производительности и передачи данных.

Согласно слухам, на задней панели 14 Civi будет тройная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельным телеобъективом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Для селфи предположительно будет использоваться фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Также ожидается, что смартфон будет оснащен батареей емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, обеспечивающей длительное время работы. Операционная система, вероятно, будет Android 14 с пользовательской версией HyperOS от Xiaomi.

Civi 4 Pro в Китае предлагается по цене от 2 999 юаней (36,5 тыс. рублей) за модификацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.