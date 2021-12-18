Смартфон Xiaomi 12 Ultra тоже станет компактным флагманом 2022 года

Новинку должны представить до конца года, и уже появляется все больше подробностей.

Так, выяснилось, что Xiaomi 12 Ultra будет компактным смартфоном, в сравнении со своим предшественником, как и Galaxy S22 Ultra.

Как сообщил источник, Xiaomi 12 Ultra получит 6,2-дюймовый экран FHD+ с изогнутыми краями. Сзади расположат тройную основную камеру, где один из датчиков получит разрешение 50 Мп.

Также достоверно известно об установленном в аппарате процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и батарее на 4 500 мАч с поддержкой 67-ватной зарядки.

Работать новинка будет под управлением Android 12 с MIUI 13. Кроме этого, сообщается об экране с частотой обновления 120 Гц и подэкранном сканере отпечатков пальцев.