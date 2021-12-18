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Смартфон Xiaomi 12 Ultra тоже станет компактным флагманом 2022 года

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Новинку должны представить до конца года, и уже появляется все больше подробностей.

Так, выяснилось, что Xiaomi 12 Ultra будет компактным смартфоном, в сравнении со своим предшественником, как и Galaxy S22 Ultra.

Как сообщил источник, Xiaomi 12 Ultra получит 6,2-дюймовый экран FHD+ с изогнутыми краями. Сзади расположат тройную основную камеру, где один из датчиков получит разрешение 50 Мп.

Также достоверно известно об установленном в аппарате процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и батарее на 4 500 мАч с поддержкой 67-ватной зарядки.

Работать новинка будет под управлением Android 12 с MIUI 13. Кроме этого, сообщается об экране с частотой обновления 120 Гц и подэкранном сканере отпечатков пальцев.

Смартфон Xiaomi 12 Ultra тоже станет компактным флагманом 2022 года Смартфон Xiaomi 12 Ultra тоже станет компактным флагманом 2022 года

Xiaomi Xiaomi 12 Ultra
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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