Смартфон Vivo Y70 с процессором Exynos 880 обойдется от $250

Бренд Vivo готовит к выпуску новую модель смартфона — Vivo Y70. О ней источники рассказали более подробно опубликовав не только характеристики, но и предварительную стоимость.

Так, стало известно, что новый аппарат получит экран 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц.

Работать новинка будет на базе процессора Exynos 880, а дополнят его 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

С лицевой стороны в вырезе экрана расположится камера на 8 Мп, а на задней панели будет располагаться камера с тремя датчиками, среди которых модули на 48, 8 и 2 Мп.

За автономную работу Vivo Y70 будет отвечать аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Минимальная конфигурация устройства будет оценена в 250 долларов, а версия с 8 ГБ обойдется в 280 долларов.