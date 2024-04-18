Смартфон vivo Y03 в России поступил в продажу по сниженной цене

На российском рынке уже доступен новый смартфон vivo Y03, который представляет собой модель начального уровня, но обладает рядом особенностей, востребованных у пользователей.

Аппарат бюджетного класса, получил защиту от пали и влаги, также смартфон оснащен экраном с высокой частотой обновлений, а за питание всего устройства отвечает аккумулятор высокой емкости.

Смартфон vivo Y03 получил 6,56-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, в основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G85, который относится к начальному уровню. Оперативной памяти в vivo Y03 установили 4 ГБ, накопитель для хранения данных предлагается только на 128 ГБ.

Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Производитель утверждает, что даже после 40 месяцев использования емкость аккумулятора останется не менее 80%.

Основная камера смартфона получила разрешение 13 Мп и поддерживает режим портретной съемки с эффектом размытия фона. Также в экране устройства встроена 5-мегапиксельная фронтальная камера для качественных селфи. Корпус смартфона защищен от пыли и влаги в соответствии с IP54.

Стоимость смартфона vivo Y03 составляет 10 999 рублей, однако первым покупателям предлагается сниженная цена в размере 9999 рублей.

Источник: 4pda