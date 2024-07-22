Смартфон Vivo X200 получит 200-мегапиксельную камеру

Компания Vivo готовится выпустить новую серию смартфонов под названием Vivo X200 в ближайшее время в Китае.

Предполагается, что модели X200 и X200 Pro будут доступны для покупки в октябре этого года, а модель X200 Ultra появится на рынке в первой половине 2025 года.

Недавно проверенный источник опубликовал сообщение на Weibo, в котором была упомянута телеобъективная камера из серии X200.

Хотя в утечке не было указано конкретное название устройства, использованный эмодзи в сообщении на Weibo даёт понять, что речь идет об одном из смартфонов серии Vivo X200.

Согласно утечке, Vivo X200 Pro будет оснащен 200-мегапиксельным сенсором размером 1/1,4 дюйма, диафрагмой f/2.67 и фокусным расстоянием 85 мм.

Он также будет иметь телеобъективную камеру periscope, аналогичную той, которая используется в модели Vivo X100 Ultra.

Vivo X200 будет компактным флагманским смартфоном с плоским OLED-экраном размером 6,4 или 6,5 дюймов. С другой стороны, модель X200 Pro, как предполагается, получит увеличенный OLED-экран с изогнутыми краями.

Оба устройства будут поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Ожидается, что X200 и X200 Pro будут оснащены процессорами Dimensity 9400.

Что касается модели X200 Ultra, предполагается, что она будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Вероятно, у нее будет OLED-экран разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.