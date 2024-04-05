Смартфон Vivo V30 Lite 25 тысяч рублей вышел на рынок России

Компания vivo представила на российском рынке новый смартфон vivo V30 Lite 4G, который вышел в продажу по стартовой цене в 25 тыс. рублей.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и потрясающей частотой обновления до 120 Гц.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 685 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, а встроенная память может быть либо 128, либо 256 ГБ. Корпус смартфона защищен по стандарту IP54, что обеспечивает надежную защиту от пыли и брызг.

Задняя камера устройства включает в себя основной модуль на 50 мегапикселей и дополнительный датчик глубины на 2 Мп, что позволяет делать качественные фотографии с эффектом размытости фона. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп для ярких и четких селфи.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет восстановить до 80% заряда всего за 30 минут.

Среди других особенностей устройства также присутствует подэкранный сканер отпечатков пальцев для удобного и безопасного разблокирования, слот для карт памяти microSD для расширения хранилища, порт USB Type-C для удобной зарядки и передачи данных, а также прошивка FunTouch OS 14 на базе Android 14, которая предлагает широкий набор функций и возможностей.

Смартфон доступен в двух стильных цветах корпуса — фиолетовом и зеленом, оба с фотохромным эффектом, придающим устройству особую привлекательность.

Цена vivo V30 Lite 4G в России составляет 24 999 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти придется заплатить 26 999 рублей.