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Смартфон ведет за вами слежку: эксперт рассказал, как избежать утечек данных

Автор На чтение 1 мин Просмотров 958 Опубликовано

Эксперты по кибербезопасности предупреждают: многие смартфоны могут стать инструментами для слежки, если не настроить их должным образом. Стандартные настройки позволяют приложениям получать доступ к камере, микрофону и местоположению, что делает возможным сбор данных о пользователе. Часто это используется для точной таргетированной рекламы, например, когда после обсуждения товара в кругу семьи начинают появляться объявления о нем.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют пересматривать разрешения для приложений. Отключение доступа к геолокации, камере и микрофону для ненужных программ может существенно повысить уровень конфиденциальности. Важно также внимательно следить за тем, какие приложения имеют доступ к галерее и другим личным данным.

Особое внимание стоит уделить приложениям из непроверенных источников и пользовательским соглашениям, в которых могут скрываться пункты о передаче данных третьим лицам. Признаки скрытой слежки включают резкое разряжение батареи и перегрев устройства.

Пока законодательство не обеспечивает полной защиты, каждый пользователь должен самостоятельно контролировать цифровые следы, чтобы сохранить свою конфиденциальность.

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