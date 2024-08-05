Смартфон в туалете может стать причиной серьезных проблем со здоровьем

Исследования показывают, что использование смартфона во время посещения туалета может нести определенные риски.

Во-первых, это способствует распространению вредных микроорганизмов. При смывании водой бактерии попадают в воздух и оседают на поверхности телефона. Ученые нашли на экранах гаджетов кишечную палочку, вызывающую инфекции ЖКТ.

Во-вторых, длительное отвлечение в туалете может негативно повлиять на работу мышц тазового дна, увеличив риск геморроя. Кроме того, мозгу нужен перерыв без стимуляции, чтобы восстановиться.

Врачи беспокоятся, что после посещения уборной мало кто дезинфицирует телефон. При этом большинство звонков и сообщений подождут несколько минут.

Стоит избегать использования гаджетов в туалете и обрабатывать их дезинфицирующими средствами после. Это позволит снизить риск для здоровья.

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