Главная » Новости

Смартфон в туалете может стать причиной серьезных проблем со здоровьем

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Исследования показывают, что использование смартфона во время посещения туалета может нести определенные риски.

Во-первых, это способствует распространению вредных микроорганизмов. При смывании водой бактерии попадают в воздух и оседают на поверхности телефона. Ученые нашли на экранах гаджетов кишечную палочку, вызывающую инфекции ЖКТ.

Во-вторых, длительное отвлечение в туалете может негативно повлиять на работу мышц тазового дна, увеличив риск геморроя. Кроме того, мозгу нужен перерыв без стимуляции, чтобы восстановиться.

Врачи беспокоятся, что после посещения уборной мало кто дезинфицирует телефон. При этом большинство звонков и сообщений подождут несколько минут.

Стоит избегать использования гаджетов в туалете и обрабатывать их дезинфицирующими средствами после. Это позволит снизить риск для здоровья.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.