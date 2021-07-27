Ulefone недавно представила защищенный смартфон Power Armor 13 с массивной батареей емкостью 13200 мАч. Защищенный смартфон сейчас находится в ограниченной по времени предварительной продаже через AliExpress и Banggood по сниженной цене в 299 долларов. Ulefone предлагает скидку на смартфон в 200 долларов по сравнению с его реальной розничной ценой в 499 долларов. Также есть несколько удивительных подарков для первых покупателей.

Ulefone Power Armor 13 — исключительный смартфон, доступный по очень конкурентоспособной цене в 299 долларов. Он оснащен 6,81-дюймовым дисплеем Full HD + с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Он предлагает яркое и четкое изображение для впечатляющего просмотра.

На плате присутствует набор микросхем MediaTek Helio G95 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает выдающуюся производительность наряду с безупречной многозадачностью. Пользователи могут дополнительно расширить хранилище до 1 ТБ с помощью расширяемой карты TF.

Что касается камеры, в смартфоне установлена ​​четырехъядерная задняя камера с 48-мегапиксельным основным датчиком, позволяющим снимать детализированные фотографии даже в условиях низкой освещенности. Тем не менее, есть также 8-мегапиксельный широкоугольный датчик, 2-мегапиксельный макрообъектив и еще одна 2-мегапиксельная вспомогательная камера, чтобы улучшить общее впечатление от камеры. На лицевой стороне присутствует 16-мегапиксельный селфи-шутер для селфи.

Ulefone Power Armor 13 — это смартфон с классом защиты IP68 / IP69K, который избавляет от воды и пыли. Это первый в мире защищенный смартфон с аккумулятором емкостью 13200 мАч, который может проработать около недели при нормальном использовании.

Источник — Astera.