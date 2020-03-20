Смартфон Ulefone Armor X7 27 марта будет стоить 80 долларов

Ulefone озвучила цену на свой новый защищенный смартфон Armor X7. Этот аппарат будет стоить 130 долларов, но 27 марта его можно будет приобрести за 80 долларов, тогда как в дальнейшем цена на новинку будет увеличена до 90 долларов. Такая цена будет действовать до 6 апреля.

Ulefone Armor X7 стал первым защищенным смартфонов под управлением Android 10.

Напомним, в этом аппарате установили 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. В основе смартфона лежит четырёхядерный процессор MedaiTek.



В Ulefone Armor X7 установили 5-дюймовый экран, а на тыльной стороне размещен сканер отпечатка пальца и 13 Мп модуль основной камеры. Батарея в смартфоне на 4000 мАч. Заявлена поддержка NFC для оплаты через Google Pay.

Что касается защиты, то смартфон защищен по стандарту MIL-STD-810G и IP69K. Аппарат можно погружать под воду на 30 минут, а еще его можно мыть под высоким давлением воды.