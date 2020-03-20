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Смартфон Ulefone Armor X7 27 марта будет стоить 80 долларов

20.03.2020 09:58

Ulefone озвучила цену на свой новый защищенный смартфон Armor X7. Этот аппарат будет стоить 130 долларов, но 27 марта его можно будет приобрести за 80 долларов, тогда как в дальнейшем цена на новинку будет увеличена до 90 долларов. Такая цена будет действовать до 6 апреля.
Ulefone Armor X7 стал первым защищенным смартфонов под управлением Android 10.

Напомним, в этом аппарате установили 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. В основе смартфона лежит четырёхядерный процессор MedaiTek.


В Ulefone Armor X7 установили 5-дюймовый экран, а на тыльной стороне размещен сканер отпечатка пальца и 13 Мп модуль основной камеры. Батарея в смартфоне на 4000 мАч. Заявлена поддержка NFC для оплаты через Google Pay.

Что касается защиты, то смартфон защищен по стандарту MIL-STD-810G и IP69K. Аппарат можно погружать под воду на 30 минут, а еще его можно мыть под высоким давлением воды.

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