Samsung готовит к анонсу новый смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 внешне очень похож на Galaxy A52, источник сообщает, что основное отличие у смартфона будет заключаться в процессоре.

Немецкий сетевой информатор показал на рендерных изображениях Galaxy A53, который скоро придет на смену Galaxy A52.

Стоит напомнить, что Galaxy A5-серии на глобальном рынке пользуются огромным спросом, и зачастую это самый продаваемый аппарат корейского производителя.

В новом хитовом смартфоне внешне практически ничего не поменяется. По данным источника, производитель даже решил оставить камеру без изменений.

Самое главное изменение коснется процессора — на смену Snapdragon 750G придет Exynos 1200 от компании Samsung.

Экран в Galaxy A53 получит частоту обновления 120 Гц, а памяти в смартфоне будет минимум 6 ГБ. Также до 5000 мАч вырастет объём аккумулятора.

Samsung Galaxy A53 должны представить весной. В частности, ожидается что смартфон поступит в продажу в марте.