Среднебюджетный смартфон Honor 60 SE получит чип MediaTek Dimensity 900

Аппарат протестировали в Geekbench, в базе устройство значится как GIA-AN00, но источник утверждает, что коммерческое название смартфона будет Honor 60 SE.

Этот аппарат от китайской компании получит дизайн похожий на iPhone 13 Pro, а работать модель будет на Android 12.

Еще в декабре раскрыли внешность Honor 60 SE. Так, с лицевой стороны смартфон будет выглядеть как большинство других конкурентов, а вот тыльная сторона будет похожа на iPhone 13 Pro.

Сходство с «яблочным» аппаратом проглядывается только в блоке основной камеры.

Благодаря Geekbench раскрыты и некоторые характеристики Honor 60 SE. В основе гаджета лежит процессор Dimensity 900, а это флагманская платформа MediaTek, которая как заявляют инсайдеры, по производительности обходит конкурентов.

В тесте принимала участие модель с 8 ГБ оперативной памяти. Презентация Honor 60 SE в Китае должна состоятся в ближайшее время, после его выведут в продажу на глобальный рынок.