Смартфон Sony Xperia PRO-I с 1-дюймовым сенсором камеры выпущен за 1800 долларов

Сегодня Sony официально выпустила свой последний смартфон под брендом Xperia — Sony Xperia Pro-I, который нацелен на создателей контента. Изюминкой является технология камеры, которая разработана с использованием той же передовой технологии обработки изображений, что и беззеркальные камеры Sony Alpha, которые используются в камере RX100 VII.

Недавно анонсированный Sony Xperia Pro-I позиционируется как первый в мире смартфон с сенсором типа 1.0 с функцией определения фазы. Устройство оснащено сенсором Exmor RS типа 1.0 с шагом пикселя 2,4 мкм для впечатляющих характеристик при слабом освещении.

1-дюймовый сенсор позаимствован у камеры RX100 VII. Он поддерживает 12-битную съемку в формате RAW для невероятного динамического диапазона и двойную диафрагму от f / 2.0 до f / 4.0 для изменения глубины резкости. В телефоне также есть мобильный телефон BIONZ X и интерфейсный интерфейс LSI.

Смартфон оснащен тремя объективами камеры, каждая из которых усилена антибликовым покрытием ZEISS T * и датчиком 3D iToF. Недавно был разработан 24-миллиметровый объектив с оптикой ZEISS Tessar Optics для получения изображений высокого разрешения с меньшим периферийным искажением изображения и более интенсивным контрастом и резкостью.

24-миллиметровый объектив объединен с двумя другими сенсорами — 12-мегапиксельным сверхшироким сенсором 16 мм f / 2.2 и еще одним 12-мегапиксельным оптическим телеобъективом 50 мм f / 2,4 2x. Кроме того, датчик 3D iToF рассчитывает расстояние между камерой и объектом, чтобы обеспечить быструю и точную автофокусировку.

Устройство также оснащено 315 точками фазовой автофокусировки, которые покрывают почти 90 процентов кадра. Также есть технология автофокусировки, которая включает в себя функции автофокусировки по глазам в реальном времени у людей и животных, отслеживание в реальном времени, серийную съемку AF / AE со скоростью 20 кадров в секунду и затвор с защитой от искажений для более четкого захвата быстро движущихся объектов.

Sony заявляет, что Xperia Pro-I является первым в мире смартфоном, позволяющим снимать высококачественное видео с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду и замедленное видео со скоростью до 5x. Рядом с основной камерой расположен монофонический микрофон для четкой записи речи.

На устройстве есть две физические кнопки камеры: одна — это двухступенчатая клавиша спуска затвора, а другая — круглая кнопка, которая предназначена для запуска приложения Videography Pro. Это приложение предлагает расширенные элементы управления, такие как баланс белого, экспозиция и фокус.

Учитывая, что смартфон нацелен на создателей контента или видеоблогеров, есть специальный монитор видеоблога, который в основном представляет собой 3,5-дюймовый монитор с разрешением 720p, который можно прикрепить к задней части телефона, что позволяет снимать пользователей с помощью нового сенсора камеры 1,0-дюймового типа.

Что касается остальных характеристик, Xperia Pro-I оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем 4K с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Под капотом устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с до 12 ГБ оперативной памяти.

С такими расширенными функциями камеры вам понадобится большой объем памяти, и Sony не идет на компромисс, поскольку предлагает 512 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для карт памяти microSD, позволяющий дополнительно увеличить емкость памяти до 1 ТБ на устройстве.

Он поддерживает обычный набор вариантов подключения с поддержкой 5G и Wi-Fi 6. Устройство работает под управлением операционной системы Android и питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт.

Sony Xperia Pro-I будет доступен для покупки с декабря этого года по цене 1800 долларов США по официальным сделкам в США. Он также будет доступен в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и странах Северной Европы.

Компания начнет принимать предварительные заказы с 2 по 8 октября. Помимо смартфона, Vlog Monitor и Style Cover in Leather также будут доступны в декабре 2021 года по цене около 200 и 90 долларов соответственно.