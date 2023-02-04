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Смартфон Sony Xperia 1 V с обновлённой камерой впервые дебютировал на рендере

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Sony скоро представит свой новый флагманский смартфон, который получит название Xperia 1 V.
Эта модель засветилась в Сети на фото, но показали только часть задней панели аппарата. На снимке можно увидеть, что блок камеры на задней панели, будет выполнен в стиле Xperia 1 II, которая была представлена в 2020 году. На снимке еще можно рассмотреть перископный модуль.

В основе Xperia 1 V будет процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что смартфон получится достаточно компактным по современным меркам, но в нем будет большой объём памяти и качественный экран с высоким разрешением.

Sony Sony Xperia 1 V
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