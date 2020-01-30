Смартфон со стилусом от Motorola получит название Moto G8 Stylus

Смартфон со стилусом от Motorola получит название Moto G8 Stylus30.01.2020 18:38
О неизвестной новинке со стилусом, которую готовит к презентации и выходу Motorola, сообщалось уже не раз.
Недавно инсайдерам удалось выяснить, какое название получит новинка, и как она будет называться.
Название смартфона обнаружили в базе канадского сертификационного агентства, где модель проходит под кодовым названием XT2043-4 и Moto G8 Stylus.
Этой модели помимо стилуса приписывают процессор Snapdragon 665, основную камеру с четырьмя модулями, а также Android 10.
Экран будет 6,4-дюймовый IPS, а оперативной памяти предложат 4 или 6 ГБ, тогда как встроенной окажется 32 и 64 ГБ.
Ожидается, что презентация новой модели будет проходить в феврале на выставке MWC 2020.
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