Смартфон со стилусом от Motorola получит название Moto G8 Stylus

О неизвестной новинке со стилусом, которую готовит к презентации и выходу Motorola, сообщалось уже не раз.

Недавно инсайдерам удалось выяснить, какое название получит новинка, и как она будет называться.

Название смартфона обнаружили в базе канадского сертификационного агентства, где модель проходит под кодовым названием XT2043-4 и Moto G8 Stylus.

Этой модели помимо стилуса приписывают процессор Snapdragon 665, основную камеру с четырьмя модулями, а также Android 10.

Экран будет 6,4-дюймовый IPS, а оперативной памяти предложат 4 или 6 ГБ, тогда как встроенной окажется 32 и 64 ГБ.

Ожидается, что презентация новой модели будет проходить в феврале на выставке MWC 2020.