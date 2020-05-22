Смартфон Sharp Aquos Zero 2 с 240-Гц экраном выходит на глобальный рынок

Sharp Aquos Zero 2 является первым и пока единственным смартфоном в мире с частотой обновления 240 Гц.

Этот смартфон доступен для покупки в Японии уже давно, а теперь его могут приобрести и жители Тайваня по цене 730 долларов.

Напомним, в Sharp Aquos Zero 2 установлен 6,4-дюймовый дисплейс выполненный по технологии OLED, а под экранном расположен сканер отпечатка пальца.

Производитель уточняет, что частота обновления экрана 240 Гц выполнена на программном уровне, а сам дисплей в смартфоне поддерживает 120 Гц, но за счет добавления промежуточных кадров, частота увеличивается в два раза.

В основе Aquos Zero 2 установлен процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти

Основная камера японского смартфона установлена двойная камера с датчиками на 12 и 20 Мп. С фронтальной стороны в вырезе по центру экрана размещена 8 Мп камера.

В аппарате установили батарею на 3130 мАч, NFC и реализовали поддержку защиты от воды и пыли по стандарту IP68.