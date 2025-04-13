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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 получит фирменный процессор Exynos

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Samsung готовится к массовому производству своих новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, которое начнётся в следующем месяце.

В отличие от предыдущих моделей, Galaxy Z Flip 7 будет оснащён чипом Exynos 2500, что станет первым случаем, когда в раскладушке Samsung не будет чипа Snapdragon.

Exynos 2500 — это 3-нанометровый процессор, который также планируется использовать в Galaxy S25. Кроме того, ожидается, что Galaxy Z Flip 7 получит увеличенный внешний экран.

Samsung во втором квартале 2025 года планирует выпустить около 240 000 единиц Galaxy Z Flip 7 и 170 000 единиц Galaxy Z Flip 7 FE, для Galaxy Z Fold 7 производитель установил производственные планы на уровне 160 000 единиц.

 

 

 

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