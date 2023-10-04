Смартфон Samsung Galaxy S23 FE с небольшим «подбородком» показали вживую

Samsung показала бюджетный «флагманский» смартфон Galaxy S23 FE.

Подобно дорогим флагманам, телефон выделяется «премиальным» дизайном с использованием стекла Gorilla Glass 5 и алюминиевой рамкой. На выбор предлагаются версия с 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ постоянной памяти и модификация с 8/256 ГБ по цене от 600 долларов.

Samsung Galaxy S23 FE оснащён 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления экрана, а также функциями Eye Care Display, Vision Booster и Eye Comfort Shield.

Основная камера получила разрешение 50 Мп, сверхширокоугольная — 12 Мп, телеобъектив с оптическим зумом 3x, его датчик на 8 Мп.

Аппарат оснащен аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой, также есть защита от воды и выли по стандарту IP68. Производитель заявляет, что смартфон будет получать обновление на протяжении четырех лет с момента выхода смартфона на рынок.