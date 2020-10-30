Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит камеру на пять датчиков

Хотя серия S21 должна быть запущена на месяц раньше, чем ожидалось, похоже, что дизайн все еще дорабатывается. OnLeaks вернулся с доработанной версией Samsung Galaxy S21 Ultra, у которой дизайн камеры отличается от оригинальных.

Нет, остров камеры все равно будет выглядеть так, но сзади есть дополнительный модуль. Непонятно, пятая это камера или какой-то сенсор (может, 3D ToF-сенсор?). Также обратите внимание, что положение светодиодной вспышки немного сместилось.

По слухам, Galaxy S21 Ultra будет по- прежнему использовать датчик 108MP для основной камеры и датчик 40MP в камере для селфи, что соответствует S20 Ultra. Неизвестно, есть ли обновления, не связанные с разрешением, как и функции других модулей камеры.

Тем не менее, совершенно очевидно, что модель 2021 года будет иметь (по крайней мере) на одну камеру больше, чем S20 Ultra. Другие производители уже включают два телеобъектива в свои топовые флагманы, нетрудно представить, что Samsung сделает то же самое.