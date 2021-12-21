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Смартфон Samsung Galaxy S21 FE скоро выйдет на европейский рынок

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Авторитетный инсайдер опубликовал изображения Samsung Galaxy S21 FE, на экране которых можно увидеть новые обои и дату — 11 января 2022 года.
По данным источника, Galaxy S21 FE 11 января поступит в продажу, а презентация устройства состоится 4 января.

Также сегодня стали известны европейские цены на Galaxy S21 FE, которые опубликовали в Великобритании.

Так, за младшую версию в пересчете будут просить 770 евро, а за старшую — 840 евро.

Известно, что смартфон будет предлагаться со 128 и 256 ГБ постоянной памяти.

В Galaxy S21 FE установят 6,4-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4370 мАч с поддержкой быстрой зарядки и процессор Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100.

Samsung Samsung Galaxy S21 FE
ASTERA
Выходные данные
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