Смартфон Samsung Galaxy M41 получит батарею на 7 000 мАч

Зарубежный источник сообщил подробности о грядущей новинке Samsung Galaxy M41.

В последнее время, как известно, компания Samsung старается радовать своих поклонников предлагая доступные смартфоны с емкими аккумуляторами.

Но похоже производитель решил увеличивать показатели емкости батареи в недорогих устройствах и возможно он задаст новую тенденцию.

Если верить источнику, смартфон Samsung Galaxy M41 получит батарею аж на 7 000 мАч, а это сопоставимо с показателем аккумулятора планшетов.

Этот смартфон уже заметили в базе 3С, где его модельный номер EB-BM415ABY.

Там и указано, что емкость батареи составит 6 800 мАч, а напряжение будет 4,43 В. Предполагается, что для этого смартфона будет предложена зарядка мощностью 15 Вт. Другие подробности пока не раскрываются.