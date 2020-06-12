Смартфон Samsung Galaxy M31s получит процессор Exynos 9611

Новый смартфон появился в базе данных Geekbench, благодаря которой и стало известно о некоторых характеристиках новинки.

Также выяснилось, что компания не намерена отказываться от своей платформы Exynos 9611, так как именно этот процессор получит смартфон Samsung Galaxy M31s.

Кроме этого, смартфону приписывают 4 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации, тогда как в Geekbench указано 6 ГБ ОЗУ.

Что касается встроенной памяти, то ее предложат 128 ГБ. Еще известно о наличии в смартфоне аккумулятора на 6 000 мАч и основной камере с главным датчиком Samsung GW1на 64 Мп.

Какие изменения получит новинка в отличие от Galaxy M31 пока не понятно, так как такие же характеристики имеет и актуальная модель.