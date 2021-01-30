Смартфон Samsung Galaxy A72 5G показали на рендере

Смартфоны Samsung Galaxy A на глобальном рынке являются очень популярными моделями, поэтому корейский производитель обновляет их чаще чем другие серии.

Помимо этого, в Galaxy A чаще появляются новейшие технологии, которые могут в дальнейшем появится в других аппаратах компании.

Скоро будет представлен Galaxy A72. Этот смартфон недавно был показан в Сети, а перед этим аппарат был протестирован в бенчмарке Geekbench.

Рендерное изображение Galaxy A72 было опубликовано проверенным источником. На нем можно увидеть смартфон с тонкими рамками и крупной фронтальной камерой, расположенной в верхней части по центру.

В основе аппарата будет лежать процессор Snapdragon 720G, за счет которого у смартфона будет 4G-версия, также на глобальном рынке будет предлагаться и 5G-версия смартфона, но в ее основе будет другой чип.

Оперативной памяти Galaxy A72 получит 8 ГБ. Основная камера будет на 64 Мп, а еще устройство получит 12 Мп широкоугольный объектив и два 5 Мп датчика.