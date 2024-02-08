Смартфон Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в TENAA

На сайте китайского регулятора TENAA появились живые фотографии и характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A55, модель проходит под каталожным номером SM-A5560).

Официальная премьера Galaxy A55 должна пройти в течение месяца, одновременно с этой моделью должны представить и Galaxy A35.

На изображениях, опубликованных TENAA, подтверждается внешний вид, который ранее был показан на рендерах. Смартфон будет иметь камеру, напоминающую дизайн флагманских моделей линейки Galaxy S, а также небольшое утолщение рамки в области кнопок, известное как Key Island.

В остальном рамка будет плоской с закругленными углами. Ожидается что рамка смартфона будет выполнена из металла.

В основе Galaxy A55 будет лежать процессор Exynos 1480, на сайте регулятора также заявлены: подэкранный сканер отпечатков пальцев, основная камера с датчиками разрешением 50, 12 и 5 Мп, фронтальная камера с разрешением 32 Мп, защита IP67, а также аккумулятор емкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Объём памяти в устройстве составит 8 ГБ, флеш-накопитель будет устанавливать на 128 или 256 ГБ.

Источник: ixbt