Компания Samsung сосредоточена на запуске новых флагманов, которые официально будут представлены уже 17 января.

Позже производитель начнет готовит к дебюту устройства среднебюджетного сегмента, в числе которых Galaxy A55. Последний недавно получил сертификат TUV Rheinland. Так, выяснилось, что смартфон Samsung Galaxy A55 получит 25-ватную зарядку.

Впрочем, это ожидаемо, учитывая политику компании, которая более мощные зарядки предлагает для флагманов.

Среди других подробностей о технических характеристиках стоит отметить наличие процессора Exynos 1480, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство, скорее всего, будет работать на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6.1. Также ожидается, что у него будет 6,5-дюймовый плоский дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Предыдущие утечки информации указывали на то, что Galaxy A55 будет доступен в цветах Ice Blue, Awesome Lilac и Awesome Navy Blue, что придаст устройству стильный вид.