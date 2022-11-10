Смартфон Samsung Galaxy A54 5G прошел сертификацию и выйдет в январе 2023 года

Samsung Galaxy A54 5G уже сертифицировали в Китае, а это значит, что смартфон скоро представят.

Ожидается, что Samsung Galaxy A54 5G будет представлен в начале следующего года, предположительно показ аппарата состоится на международной выставке CES 2023.

По слухам с Galaxy A54 будет сразу показан и Galaxy A74, а также возможно еще продемонстрируют Galaxy A34.

Samsung Galaxy A54 5G получил каталожный номер SM-A5460. В аппарате будет 25 Вт зарядка, 50 Мп основная камера и аккумулятор на 5100 мАч. Других данных про бестселлер пока нет.