Смартфон Samsung Galaxy A53 с процессором Exynos 1200 замечен в базе Geekbench

Samsung в популярном бенчмарке Geekbench протестировал новый смартфон под обозначением SM-A536U. Этот аппарат должны представить в начале следующего года под названием Galaxy A53.

В тесте участвовал смартфон на базе фирменного процессора Exynos 1200 с шестью ядрами на частоте до 2,0 и двумя ядрами 2,4 ГГц.

Тестируемый смартфон был оснащен 6 ГБ оперативной памяти, но предположительно в продаже еще будет версия с 8 ГБ ОЗУ.



В карточке теста указана операционная система Android 12. По слухам, в Galaxy A53 будет установлен аккумулятор на 5000 мАч и тройная камера с основным модулем на 64 Мп.

Также ранее сетевые информаторы сообщали, что Galaxy A53 получит защиту от пыли и воды.