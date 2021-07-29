Главная » Новости

Смартфон Samsung Galaxy A52s с Snapdragon 778G оценят в 450 евро

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 98 Опубликовано

Инсайдеры раскрыли некоторые подробности о грядущем смартфоне Samsung Galaxy A52s.

Этот аппарат будет улучшенным вариантом актуального Galaxy A52, а отличаться он будет более производительным процессором.

Источнику удалось выяснить, во сколько обойдется Samsung Galaxy A52s с Snapdragon 778G и оказалось, что на европейском рынке его оценят в 450 евро.

Эта стоимость указана за модификацию со 128 Гб встроенной памяти. Ожидается, что смартфон предложат и в версиях с другим объемом памяти.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy A52s с Snapdragon 778G окажется самым мощным смартфоном компании среди моделей среднебюджетного сегмента.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов