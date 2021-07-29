Смартфон Samsung Galaxy A52s с Snapdragon 778G оценят в 450 евро

Инсайдеры раскрыли некоторые подробности о грядущем смартфоне Samsung Galaxy A52s.

Этот аппарат будет улучшенным вариантом актуального Galaxy A52, а отличаться он будет более производительным процессором.

Источнику удалось выяснить, во сколько обойдется Samsung Galaxy A52s с Snapdragon 778G и оказалось, что на европейском рынке его оценят в 450 евро.

Эта стоимость указана за модификацию со 128 Гб встроенной памяти. Ожидается, что смартфон предложат и в версиях с другим объемом памяти.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy A52s с Snapdragon 778G окажется самым мощным смартфоном компании среди моделей среднебюджетного сегмента.