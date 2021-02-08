Смартфон Samsung Galaxy A52 5G на базе Snapdragon 750G покажут в марте 2021

Samsung в базе Федеральной комиссии по связи США зарегистрировала новый мобильный аппарат с поддержкой сетей пятого поколения.

Устройство корейской компании получило кодовое обозначение SM-A526B.

В базе регулятора техническая информация про будущий смартфон не раскрывается, но инсайдеры сообщают, что в основе смартфона ляжет Snapdragon 750G со встроенным 5G модемом и графическим ядром Kryo 570.

В продажу смартфон поступит под названием Galaxy A52. В нем установят 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с отверстием для селфи камеры.

Судя по ранним рендерам в аппарате на тыльной стороне установят четыре объектива с основным фотодатчиком на 64 Мп.

Памяти в Galaxy A52 будет минимум 8 ГБ оперативной и 128 Гб постоянной. Ожидается, что презентация нового смартфона с поддержкой 5G состоится в марте. Ориентировочно цена гаджета составит 450 евро.