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Смартфон Samsung Galaxy A35 представлен на новых фоторендерах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Сайт Android Headlines опубликовал изображения нового смартфона Samsung Galaxy A35. Он будет доступен в трех цветах. Особенностью его внешнего вида является фронтальная камера, которая не будет такой, как в предыдущей модели.

Смартфон Samsung Galaxy A35 представлен на новых фоторендерах

По информации Android Headlines, Galaxy A35 не будет иметь металлическую боковую рамку, как Galaxy A55, но у него будет новая особенность дизайна — утолщение рамки в области кнопок.

Основная камера Galaxy A35 будет иметь разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения. Разрешение фронтальной камеры составит 13 Мп. Смартфон будет оснащен процессором Exynos 1480, защитой IP68, аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy A35 представлен на новых фоторендерах Смартфон Samsung Galaxy A35 представлен на новых фоторендерах

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