Смартфон Samsung Galaxy A22 5G будет запущен в Индии 23 июля

В прошлом месяце Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G. Ранее в этом месяце вариант телефона с 4G был незаметно представлен на индийском рынке по цене 18 499 фунтов стерлингов (~ 255 долларов США).

Сегодня южнокорейский гигант официально подтвердил, что Samsung Galaxy A22 5G будет запущен в Индии 23 июля. Хотя компания не раскрыла подробностей о ценах, недавняя утечка указывает на то, что устройство может стоить около 19 999 фунтов стерлингов (~ 268 долларов США) за модель с 6 ГБ оперативной памяти, а модель с 8 ГБ оперативной памяти может быть оценена в 21 999 фунтов стерлингов (~ 295 долларов США).

Samsung Galaxy A22 5G оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем Infinity-V Full HD + IPS с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Внизу телефон оснащен 8 -ядерным процессором MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой 2,2 ГГц .

Он поставляется с 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ встроенной памяти. Однако компания еще не подтвердила, какая конфигурация памяти будет доступна в Индии. Есть слот для карт памяти microSD для увеличения емкости хранилища до 1 ТБ.

Что касается камеры, смартфон оснащен тройной камерой на задней панели, которая состоит из 48-мегапиксельного широкоугольного первичного датчика, 5-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного датчика глубины. На лицевой стороне он оснащен 8-мегапиксельным снимком для селфи и видеозвонков.

Устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Другие функции телефона включают Samsung Pay, Wi-Fi b / g / n / ac, NFC, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Он работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с настраиваемым интерфейсом Samsung One UI 3.1 наверху. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.

Источник — Astera.