Смартфон с «невозможной поверхностью» показали на первом фото

Смартфон с «невозможной поверхностью» показали на первом фото13.01.2021 13:58
Речь идет о модели Oppo Find X3 Pro, первое фото которого оказалось в Сети.
Первая фотография показывает устройство, которое при анонсе компания назвала смартфоном с «невозможной поверхностью».
Этот аппарат дебютирует уже в марте и тогда же раскроют все его характеристики. На опубликованном снимке показали модель в руках пользователя.
Она, как можно заметить, имеет защитный чехол, с которым смартфон кажется толстым.
Благодаря чехлу камера смартфона будет защищена от повреждений, а смартфон сможет ровно находиться на плоской поверхности.
Сейчас известно, что в новом Oppo Find X3 Pro будет установлен изогнутый OLED-экран размером 6,7 дюйма.
Емкость аккумулятора составит 4 500 мАч, а в качестве процессора будет установлен Snapdragon 888.
Просмотры:Метки: Oppo, Oppo Find X3 Pro