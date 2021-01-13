Смартфон с «невозможной поверхностью» показали на первом фото

Речь идет о модели Oppo Find X3 Pro, первое фото которого оказалось в Сети.

Первая фотография показывает устройство, которое при анонсе компания назвала смартфоном с «невозможной поверхностью».

Этот аппарат дебютирует уже в марте и тогда же раскроют все его характеристики. На опубликованном снимке показали модель в руках пользователя.

Она, как можно заметить, имеет защитный чехол, с которым смартфон кажется толстым.

Благодаря чехлу камера смартфона будет защищена от повреждений, а смартфон сможет ровно находиться на плоской поверхности.

Сейчас известно, что в новом Oppo Find X3 Pro будет установлен изогнутый OLED-экран размером 6,7 дюйма.

Емкость аккумулятора составит 4 500 мАч, а в качестве процессора будет установлен Snapdragon 888.