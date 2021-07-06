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Смартфон Redmi с частотой обновления 120 Гц и зарядкой 67 Вт просочился в сеть

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Redmi, поддерживаемый Xiaomi, зарекомендовал себя как бренд стиля жизни и не ограничивается смартфонами. В последнее время компания выпустила на рынок несколько устройств и сейчас готовится к выпуску нового смартфона.

В новом отчете Digital Chat Station показано, что грядущий смартфон Redmi будет иметь частоту обновления 120 Гц для более плавной работы и поддержку технологии быстрой зарядки 67 Вт.

Смартфон Redmi с частотой обновления 120 Гц и зарядкой 67 Вт просочился в сеть

Кроме того, выясняется, что телефон будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и будет оснащен 64-мегапиксельным датчиком основной камеры. Что касается процессора, то, скорее всего, в устройстве будет установлен чипсет MediaTek MT689X.

Процессор MediaTek MT689X основан на 6-нм техпроцессе и оснащен графическим процессором Mali-G77, который по производительности близок к Qualcomm Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus. Мы ожидаем получить более подробную информацию о смартфоне в ближайшие дни или недели, задолго до его официального запуска.

Самый последний смартфон от бренда — Redmi Note 10 5G, выпущенный в мае месяце. Телефон питается от MediaTek Dimensity 700 SoC, оснащен ЖК-экраном с частотой 90 Гц и батареей емкостью 5000 мАч, стоимостью 1099 юаней (~ 170 долларов США).

Источник — Astera.

Redmi
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