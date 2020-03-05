Смартфон Redmi Note 9 Pro победил Realme 6 Pro в тесте Geekbench

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.08 EUR/RUB: 73.74 BTC/USD: 8756.9

5 апреля : четверг

ТОП новости

Интервью

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Смартфон Redmi Note 9 Pro победил Realme 6 Pro в тесте Geekbench

05.03.2020 08:29

Redmi Note 9 Pro будет представлен 12 марта, но этот аппарат уже протестировали в Geekbench и сравнили результаты тестов с Realme 6 Pro.
Результаты тестов в Twitter опубликовал инсайдер Судханшу Амбхоре. Как оказалось, Redmi Note 9 Pro с меньшим объёмом оперативной памяти в Geekbench показал лучше результат чем Realme 6 Pro.

В основе протестированных смартфонов лежит новый процессор Snapdragon 720G, только в тесте Geekbench Realme 6 Pro выступал в версии с 8 ГБ ОЗУ, а его конкурент с 6 ГБ оперативной памяти.

В итоге Realme 6 Pro в однопоточном режиме набрал 568, в многопоточном 1696 баллов, а вот Redmi Note 9 Pro показал 569 и 1755 баллов соответственно.

Напомним, Realme 6 и 6 Pro будут представлены 5 марта, а вот Redmi Note 9 и Note 9 Pro покажут 12 марта.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги