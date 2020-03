Смартфон Redmi Note 9 Pro победил Realme 6 Pro в тесте Geekbench

Redmi Note 9 Pro будет представлен 12 марта, но этот аппарат уже протестировали в Geekbench и сравнили результаты тестов с Realme 6 Pro.

Результаты тестов в Twitter опубликовал инсайдер Судханшу Амбхоре. Как оказалось, Redmi Note 9 Pro с меньшим объёмом оперативной памяти в Geekbench показал лучше результат чем Realme 6 Pro.

В основе протестированных смартфонов лежит новый процессор Snapdragon 720G, только в тесте Geekbench Realme 6 Pro выступал в версии с 8 ГБ ОЗУ, а его конкурент с 6 ГБ оперативной памяти.

В итоге Realme 6 Pro в однопоточном режиме набрал 568, в многопоточном 1696 баллов, а вот Redmi Note 9 Pro показал 569 и 1755 баллов соответственно.

Напомним, Realme 6 и 6 Pro будут представлены 5 марта, а вот Redmi Note 9 и Note 9 Pro покажут 12 марта.

realme 6 Pro (8GB) vs Redmi Note 9 Pro (6GB) Geekbench scores, both featuring the same Snapdragon 720G processor pic.twitter.com/UIVqkGszPk

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 4, 2020