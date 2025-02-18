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Смартфон Redmi Note 14 4G будет получать обновления шесть лет

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Xiaomi объявила о новой политике обновлений для Redmi Note 14 4G.

Смартфон Redmi Note 14 4G будет получать обновления шесть лет

Недавно компания Xiaomi представила новую стратегию обновлений для своей модели Redmi Note 14 4G. Теперь этот телефон будет получать обновления безопасности в течение шести лет, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Согласно новой политике, устройство будет получать четыре основных обновления Android и поддержку до версии Android 18, что означает, что пользователи смогут обновлять свои телефоны до 2027 года.

Это приближает Xiaomi к другим крупным производителям, таким как Samsung, которые также увеличивают срок поддержки своих устройств.

Изменения в политике обновлений могут повлиять на будущее других телефонов Xiaomi, и ожидается, что новые устройства также будут получать долгую поддержку, возможно, не менее пяти лет.

Это улучшит потребительский опыт, обеспечивая более долгий срок службы устройств, лучшую безопасность, доступ к новым функциям и более экологичное использование технологий.

Хотя обновления для Redmi Note 14 5G будут ограничены всего двумя обновлениями Android за четыре года, успех модели 4G указывает на изменение в подходе компании к поддержке своих продуктов.

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