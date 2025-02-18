Смартфон Redmi Note 14 4G будет получать обновления шесть лет

Xiaomi объявила о новой политике обновлений для Redmi Note 14 4G.

Недавно компания Xiaomi представила новую стратегию обновлений для своей модели Redmi Note 14 4G. Теперь этот телефон будет получать обновления безопасности в течение шести лет, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Согласно новой политике, устройство будет получать четыре основных обновления Android и поддержку до версии Android 18, что означает, что пользователи смогут обновлять свои телефоны до 2027 года.

Это приближает Xiaomi к другим крупным производителям, таким как Samsung, которые также увеличивают срок поддержки своих устройств.

Изменения в политике обновлений могут повлиять на будущее других телефонов Xiaomi, и ожидается, что новые устройства также будут получать долгую поддержку, возможно, не менее пяти лет.

Это улучшит потребительский опыт, обеспечивая более долгий срок службы устройств, лучшую безопасность, доступ к новым функциям и более экологичное использование технологий.

Хотя обновления для Redmi Note 14 5G будут ограничены всего двумя обновлениями Android за четыре года, успех модели 4G указывает на изменение в подходе компании к поддержке своих продуктов.