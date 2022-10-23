Смартфон Redmi Note 12 стал доступен для предзаказа

В Интернете опубликовали тезерное изображение смартфонов Redmi Note 12. Ожидается, что это будет линейка аппаратов и в одном из них установят изогнутый экран.

На тизере можно увидеть изогнутый экран, а это значит, что будет использоваться недешевый AMOLED дисплей, но его с высокой долей вероятности установят только в Redmi Note 12 Pro+.

Об изогнутом экране в смартфоне указывают блики, созданные на рендере. Источник сообщает, что изогнутый дисплей будет только у одной модели, остальные получат плоский экран.

Презентация линейки смартфонов Redmi Note 12 состоится 27 октября. Ожидается, что вся информация про аппараты будет раскрыта до официальной презентации.

Пока только известно, что в Redmi Note 12 установят процессор MediaTek Dimensity 1080, а в самая топовая версия получит 200 Мп основную камеру.