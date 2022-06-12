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Смартфон Redmi Note 12 могут запустить на рынке Индии до конца 2022 года

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Redmi на индийском рынке до конца года может запустить продажи Redmi Note 12.

Про этот аппарат уже рассказал сетевой информатор под ником Digital Chat Station, который ознакомился с прототипом Redmi Note 12 и раскрыл его некоторые данные.

Аппарат получит плоский экран с высокой частотой обновления, но какой именно пока неизвестно.

Также было сказано, что в основе смартфона ляжет Snapdragon 7 Gen, про объём памяти ничего не сообщается. Но точно известно, что будет тройная основная камера с 50 Мп основным датчиком.

В линейке еще будет Redmi 12 Pro и Pro+, но их характеристики пока держатся в секрете.
Недавно в Китае появилась линейка смартфонов Redmi Note 11T Pro, Note 11T Pro+ и Note 11 SE, и на их презентации было сказано, что серия будет обновляться два раза в год.

Redmi Redmi Note 12
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