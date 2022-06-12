Смартфон Redmi Note 12 могут запустить на рынке Индии до конца 2022 года

Redmi на индийском рынке до конца года может запустить продажи Redmi Note 12.

Про этот аппарат уже рассказал сетевой информатор под ником Digital Chat Station, который ознакомился с прототипом Redmi Note 12 и раскрыл его некоторые данные.

Аппарат получит плоский экран с высокой частотой обновления, но какой именно пока неизвестно.

Также было сказано, что в основе смартфона ляжет Snapdragon 7 Gen, про объём памяти ничего не сообщается. Но точно известно, что будет тройная основная камера с 50 Мп основным датчиком.

В линейке еще будет Redmi 12 Pro и Pro+, но их характеристики пока держатся в секрете.

Недавно в Китае появилась линейка смартфонов Redmi Note 11T Pro, Note 11T Pro+ и Note 11 SE, и на их презентации было сказано, что серия будет обновляться два раза в год.