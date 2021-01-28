Смартфон Redmi Note 10 получит черную, белую и зеленую версии

Redmi недавно опубликовала тизерное изображение «Маленького Кинг-Конга», которое ранее применяли для Redmi Note 7.

Тизер был посвящен ожидаемым смартфонам Redmi Note 10. Сетевые источники предположили, что Redmi Note 10 станет полноценным преемником популярного Redmi Note 7.

Презентация Redmi Note 10 и его старшей версии состоится в ближайшее время, но когда именно пока неизвестно.

Сетевые источники сообщают, что Redmi Note 10 поступит в продажу в зеленом, сером и белом цвете.

Аппарат будет предлагаться с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти.

Такая связка будет актуальна для Redmi Note 10. В Redmi Note 10 Pro ОЗУ уже установят 6 ГБ или 8 ГБ, а флеш-памяти 64 или 128 ГБ.