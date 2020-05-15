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Смартфон Redmi Note 10 5G появился в базе данных TENAA

15.05.2020 18:53

Благодаря этой базе стали известны ключевые характеристики нового смартфона от бренда Redmi. Смартфон Redmi Note 10 5G появился в базе данных TENAA
В базе данных TENAA, где появился смартфон Redmi Note 10 5G, указано, что новинка будет иметь безрамочный 6,57-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED.

Его разрешение составляет 1080×2400 точек и в нем есть каплевидный вырез под фронтальную камеру, которая получит разрешение 16 Мп. На задней панели расположится камера с четырьмя модулями с основным на 48 Мп.

Сканер отпечатков пальцев будет находиться под экраном. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 10 с Xiaomi MIUI 12 на базе процессора MediaTek Dimensity 800-й серии с поддержкой 5G.

В продажу Redmi Note 10 5G поступит в таких конфигурациях: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. За автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 4 520 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.

Габариты новой модели составят: 164,15×75,75×8,99 мм, вес – 208 г. О сроках выхода и предварительных ценах информации к сожалению пока нет.

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