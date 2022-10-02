Главная » Новости

Смартфон Redmi K50 с АКБ на 5 500 мАч серьезно подешевел на рынке Китая

Автор На чтение 1 мин Просмотров 76 Опубликовано

На китайском рынке стали предлагать по сниженной цене один из самых популярных смартфонов.

Речь идет о модели Redmi K50, на которую цену снизили официально. Теперь этот аппарат предлагается по цене около 320 долларов. Минимальная стоимость смартфона на момент выхода на рынок составляла 380 долларов за версию 8/128 ГБ.

Теперь такая модификация оценена в 320 долларов. Redmi K50 работает на базе процессора MediaTek 8100 от аккумулятора на 5 500 мАч с поддержкой быстрой 67-ватной зарядки.

На задней панели устройства имеется тройная камера с главным модулем на 48 Мп.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.