Смартфон Redmi K50 с АКБ на 5 500 мАч серьезно подешевел на рынке Китая

На китайском рынке стали предлагать по сниженной цене один из самых популярных смартфонов.

Речь идет о модели Redmi K50, на которую цену снизили официально. Теперь этот аппарат предлагается по цене около 320 долларов. Минимальная стоимость смартфона на момент выхода на рынок составляла 380 долларов за версию 8/128 ГБ.

Теперь такая модификация оценена в 320 долларов. Redmi K50 работает на базе процессора MediaTek 8100 от аккумулятора на 5 500 мАч с поддержкой быстрой 67-ватной зарядки.

На задней панели устройства имеется тройная камера с главным модулем на 48 Мп.