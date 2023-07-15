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Смартфон Redmi A2+ оценили в России в 5499 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Xiaomi на российский рынок вывела новый бюджетный смартфон по очень доступной цене.
В России стартовали продажи Redmi A2+, который на глобальном рынке был представлен еще весной 2023 года, но до России он добрался только сейчас.

Главной особенностью смартфона является его цена. Он уже доступен в DNS за 5999 рублей, причем аппарат можно приобрести со скидкой за 5499 рублей.

Redmi A2+ получил 6,52-дюймовый экран с разрешением 1600 x 720 пикселей.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G3, который дополнен 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. На задней пластиковой панели разместили камеру с датчиками на 8 и 0,3 Мп, фронтальный модуль на 5 Мп.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 10 Вт.

Стоит отметить, что Redmi A2+ работает под управлением Android 12 Go Edition, которая создана специально для бюджетных аппаратов с минимальным объемом оперативной памяти и слабым процессором.

Redmi Redmi A2
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