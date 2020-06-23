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Смартфон Redmi 9A выйдет уже завтра

23.06.2020 22:06

Redmi 9A станет самым доступным смартфоном девятой серии, и ожидается что его европейская цена составит не более 120 евро.

Китайская компания Redmi (является дочерним подразделением Xiaomi) завтра представит Redmi 9A.

Этот смартфон получит недорогой процессор от компании MediaTek, большой экран и одинарную камеру.

Ранее сообщалось, что в основе будущего бюджетного аппарата от Redmi будет лежать процессор Helio G35, который дополнят 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Батарея в смартфоне будет на 5000 мАч. В Redmi 9A установят 6,53 дюймовый экран, выполненный по технологии IPS, а разрешение дисплея составит HD+.

В Европе Redmi 9A будет стоить не более 120 долларов, при том что базовая версия Redmi 9 в ЕС стоит 150 евро.

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