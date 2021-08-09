В сети опубликовали некоторые характеристики о грядущем смартфоне Redmi 10, который пока официально не представили.

Как выяснили источники, смартфон Redmi 10 будет выполнен в стиле Xiaomi Mi 10 Ultra, а его экран получит диагональ 6,5 дюйма с частотой обновление 90 Гц и разрешением Full HD+. Фронтальная камера будет располагаться в отверстии и получит разрешение 8 Мп.

Сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели, где также будет установлена камера с главным датчиком на 50 Мп, которому будет помогать модуль на 8, 2 и 2 Мп.

Процессор в модели установят от Mediatek и им окажется Helio G88. Его дополнят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу модели будет отвечать аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Цветовая гамма смартфона будет представлена белым, серым и синим вариантами. Предварительная стоимость составит 185 долларов Сингапуре.