Смартфон Red Magic 9 Pro в белой версии оценили в 72 тыс. рублей

Недавно Red Magic анонсировала специальную версию своего нового игрового смартфона Red Magic 9 Pro в белом цвете.

Официально он называется ‘Red Magic 9 Pro White Special Edition’ и поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Цена этой версии телефона в Китае составляет 5 799 юаней или чуть больше 72 тыс. рублей.

Эта модель также приурочена китайскому Новый год, подобно недавно выпущенной Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition. В розничной упаковке этого устройства представлены товары белого цвета с рисунком облачного дракона.

Что касается технических характеристик, то они остаются неизменными по сравнению с обычной версией телефона. Red Magic 9 Pro оснащен 6,8-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2480 x 1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и имеет оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Телефон работает на операционной системе Red Magic OS 9.0, основанной на Android 14.

Устройство оснащено тройной задней камерой, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор Samsung GN5, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор Samsung JN1 и 2-мегапиксельную макро-камеру. На передней панели установлена 16-мегапиксельная селфи-камера, расположенная под дисплеем.

Среди других особенностей устройства можно отметить встроенный вентилятор охлаждения, чувствительные к нажатию кнопки, два стереодинамика, USB 3.2 и датчик отпечатков пальцев под дисплеем. Телефон также оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.