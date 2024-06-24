Смартфон Realme V60 рассекречен базой данных TENAA

На сайте китайского регулятора TENAA появились официальные фотографии и список характеристик предстоящего смартфона realme V60, а также его модификации V60s.

Дополнительные детали об устройствах также были раскрыты на промоизображении, опубликованном инсайдерами перед официальным анонсом.

Согласно данным TENAA, realme V60 будет иметь 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 720×1604 пикселя и частотой обновления 120 Гц.

За производительность устройства будет отвечать процессор Dimensity 6300, а за автономность – аккумулятор емкостью 5000 мАч. Важно отметить, что смартфон будет иметь защиту от пыли и влаги по стандарту IP64.

Тыльная камера устройства включит 32-мегапиксельный основной датчик, а разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Варианты модификаций смартфона будут предлагаться с различными объемами оперативной памяти (4/6/8/12 ГБ) и встроенной памяти (64/128/256/512 ГБ).

Модель V60s, вероятно, будет иметь аналогичные характеристики, и, возможно, будет продаваться эксклюзивно через одного из мобильных операторов по специальной цене. Пока нет информации о точной дате презентации смартфонов со стороны производителя.