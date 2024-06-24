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Смартфон Realme V60 рассекречен базой данных TENAA

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На сайте китайского регулятора TENAA появились официальные фотографии и список характеристик предстоящего смартфона realme V60, а также его модификации V60s.

Смартфон Realme V60 рассекречен базой данных TENAA

Дополнительные детали об устройствах также были раскрыты на промоизображении, опубликованном инсайдерами перед официальным анонсом.

Согласно данным TENAA, realme V60 будет иметь 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 720×1604 пикселя и частотой обновления 120 Гц.

За производительность устройства будет отвечать процессор Dimensity 6300, а за автономность – аккумулятор емкостью 5000 мАч. Важно отметить, что смартфон будет иметь защиту от пыли и влаги по стандарту IP64.

Смартфон Realme V60 рассекречен базой данных TENAA

Тыльная камера устройства включит 32-мегапиксельный основной датчик, а разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Варианты модификаций смартфона будут предлагаться с различными объемами оперативной памяти (4/6/8/12 ГБ) и встроенной памяти (64/128/256/512 ГБ).

Модель V60s, вероятно, будет иметь аналогичные характеристики, и, возможно, будет продаваться эксклюзивно через одного из мобильных операторов по специальной цене. Пока нет информации о точной дате презентации смартфонов со стороны производителя.

Смартфон Realme V60 рассекречен базой данных TENAA Смартфон Realme V60 рассекречен базой данных TENAA

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